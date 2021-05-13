РИАМО - 13 мая. Столичная прокуратура контролирует процессуальную проверку, организованную после наезда велосипедиста на ребенка в новой Москве, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Происшествие произошло 12 мая. Велосипедист наехал на 8-летнего ребенка на тротуаре, когда тот гулял на улице Александры Монаховой в поселении Сосенское.

После наезда велосипедист скрылся, а мальчика госпитализировали в медучреждение с сотрясением мозга, внутричерепной раной, а также оскольчатым переломом теменной кости.

Ход и итоги проверки, которая проводится органами полиции, поставлены столичной прокуратурой на контроль. Личность и местонахождения велосипедиста устанавливается.