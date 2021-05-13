РИАМО - 13 мая. Две машины столкнулись на Звенигородском шоссе на западе столицы, одна из них перевернулась, движение затруднено, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На Звенигородском шоссе произошло столкновение двух автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них в левом ряду», — говорится в сообщении.

Движение в сторону Третьего транспортного кольца затруднено на 2,3 км и осуществляется по средней полосе.

Информации о пострадавших нет. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог в Москве сейчас составляет 6 баллов из 10 возможных.

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