РИАМО - 13 мая. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что с помощью портала госуслуг на прививки от коронавируса записались около миллиона россиян, сообщает Федеральное агентство новостей.
Самой популярной услугой на портале оказалось получение президентских субсидий на детей – за год заявки на сайте оставили 28 млн россиян.
Также на портале подали почти 17 млн заявок на оформление больничных листов.
Сейчас на портале зарегистрированы более 78 млн жителей России.
В стране продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах, которые открыты в общественных местах и очных центрах госулуг. Расположение мобильных пунктов можно посмотреть на «Яндекс.Картах».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии