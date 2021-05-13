РИАМО - 13 мая. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что с помощью портала госуслуг на прививки от коронавируса записались около миллиона россиян, сообщает Федеральное агентство новостей.

Самой популярной услугой на портале оказалось получение президентских субсидий на детей – за год заявки на сайте оставили 28 млн россиян.

Также на портале подали почти 17 млн заявок на оформление больничных листов.

Сейчас на портале зарегистрированы более 78 млн жителей России.

В стране продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах, которые открыты в общественных местах и очных центрах госулуг. Расположение мобильных пунктов можно посмотреть на «Яндекс.Картах».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>