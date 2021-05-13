РИАМО - 13 мая. В столичных больницах приступили к лечению пострадавших при стрельбе в казанской школе. Детей доставили в Москву 12 мая, полет они перенесли нормально, сообщает Nation News.

11 мая в казанской школе в результате стрельбы, которую открыл 19-летний Ильназ Галявиев, погибли девять человек из них семь детей, также пострадали около 30 человек.

В числе транспортированных детей четверо находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще одного ребенка медики оценивают как крайне тяжелое. Большинство пациентов из Казани поступили с переломами либо огнестрельными ранениями.

Также в столицу доставят 19-летнего стрелка для проведения психиатрической экспертизы.

Соболезнования в связи с трагедией в Казани выразили президент РФ Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.