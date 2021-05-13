РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. В Люберцах в четверг порядка 1,3 тыс. мусульман совершили намаз в честь Ураза-байрама, молитва проходила в двух парках городского округа, сообщил член Общественной палаты муниципалитета, председатель местной религиозной организации мусульман Али хазрат Хасанов.
Он поздравил верующих с наступлением праздника Ураза-байрам.
«В течение целого месяца верующие посвятили себя духовному очищению. Пост в священный месяц Рамадан – великий дар Всевышнего Аллаха. В эти благословенные дни мы все получили возможность укрепить свою веру, стать милосерднее, добрее. Соблюдение поста – одна из обязанностей каждого мусульманина, это не только отказ от пищи и питья от рассвета до заката солнца, но и полностью посвящение себя Всевышнему. В эти праздничные дни я призываю всех посещать родных и близких, звать гостей, навещать больных, немощных и сирот, преподносить друг другу подарки, давать милостыню и угощения всем нуждающимся», – сказал Хасанов.
Он призвал верующих продолжить начатый в Рамадан путь нравственного совершенствования.
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