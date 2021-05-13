РИАМО - 13 мая. В Подмосковье в этом году свыше 15 млн рублей направят на бесплатное зубопротезирование ветеранов Великой Отечественной войны, соответствующий законопроект приняли в четверг в Мособлдуме, передает корреспондент РИАМО.

В Московской области проживают 3,5 тыс. ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, которые являются федеральными льготниками. Из них 572 человека по медпоказаниям нуждаются в проведении зубопротезирования, уточнила первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова.

«Проектом закона предлагается внести в закон Московской области <...> изменения в целях установления права на предоставление бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов<...> инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - сказала Ускова.

Она добавила, что право на бесплатный ремонт и изготовление зубных протезов также получат ветераны ВОВ из числа лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй Мировой войны.

Она подчеркнула, что на данные цели потребуется 15,4 млн рублей.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что в список устанавливаемых ветеранам ВОВ протезов не входят изделия из драгоценных металлов, металлокерамики, других дорогостоящих материалов и искусственные имплантаты.

В Подмосковье уже поводится бесплатное зубопротезирование для региональных льготников. На конец 2020 года бесплатным зубопротезированием обеспечено 11,2 тыс. ветеранов на сумму 310 млн рублей и 4,4 тыс. пенсионеров на сумму 111 млн рублей. Средняя стоимость одной услуги по зубопротезированию в прошлом году составила почти 27 тыс. рублей.

Проект закона региона «О внесении изменений в закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

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