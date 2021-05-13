РИАМО - 13 мая. Депутаты Московской областной думы сразу в трех чтениях приняли закон, согласно которому расширяются полномочия регионального министерства физической культуры и спорта, передает корреспондент РИАМО.
Он отметил, что ведомству предлагается передать полномочия утверждать программы развития видов спорта в Московской области и по участию в их реализации, устанавливать порядок разработки и утверждения календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Московской области, в том числе порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в указанные календарные планы.
Кроме того, ведомству передаются полномочия участвовать в организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подготовке и проведению таких мероприятий на территории Московской области с учетом требований, установленных соответствующими международными спортивными организациями.
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