РИАМО - 13 мая. Депутаты Московской областной думы сразу в трех чтениях приняли закон, согласно которому расширяются полномочия регионального министерства физической культуры и спорта, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается внести в часть 3 статьи 2 закона Московской области №226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской области», предусматривающую полномочия органов государственной власти Московской области в области физической культуры и спорта, следующие изменения: дополнить ряд дополнений в полномочия», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, представляя законопроект.

Он отметил, что ведомству предлагается передать полномочия утверждать программы развития видов спорта в Московской области и по участию в их реализации, устанавливать порядок разработки и утверждения календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Московской области, в том числе порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в указанные календарные планы.

Кроме того, ведомству передаются полномочия участвовать в организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подготовке и проведению таких мероприятий на территории Московской области с учетом требований, установленных соответствующими международными спортивными организациями.