РИАМО - 13 мая. Стоимость продуктов питания в России стабилизируется, но пристального внимания все еще требуют цены на яйца, гречку, сахар, подсолнечное масло и пшеничный хлеб, сообщает РИА Новости.

Об улучшении ситуации заявили в правительстве России. За год по состоянию на 4 мая 2021 года, рост цен замедлился на один процентный пункт — до 6,6% с 7,6% в марте.

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%. Это ниже традиционной динамики в этом сегменте. В марте рост цен на продукты, за исключением овощей, замедлился до 0,7% с 1,2%.

В конце прошлого года правительство страны объявило комплекс мер из-за удорожания на продовольственном рынке. Среди них — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Изначально решение принималось до 1 апреля 2021 года. Потом сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.

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