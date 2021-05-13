РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Управляющая компания Подольска призвала горожан выкидывать мусор только в мусорные контейнеры, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Только закончился месячник благоустройства и прошли субботники, во время которых были убраны территории у многоквартирных домов, как снова нерадивые жители стали бросать мусор в неположенных местах.

Недобросовестные прохожие ленятся донести бытовой мусор до контейнерной площадки и бросают мешки под ноги. В результате - снова грязь.

Жителей просят соблюдать чистоту и порядок.