РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. Проблемы жилых комплексов «Аристово-Митино» и «Митино О2» подмосковного Красногорска обсудили в четверг с местными жителями, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Глава горокруга Алексей Спасский посетил два ЖК с рабочим визитом. В поездке также приняли участие заместитель главы администрации по ЖКХ Елена Лобачева, начальник управления градостроительной деятельности Марина Киян, начальник теротдела «Отрадненское» Владимир Цуканов.

Жители рассказали главе округа о проблемах, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. Жители ЖК «Опалиха О2» пожаловались на ужасное состояние подъездной дороги, проблемы с уборкой территории, особенно в зимний период, неоформленный должным образом водозаборный узел.

Комплекс начали строить в 2015 году. По проекту здесь должно было быть 15 домов. Однако застройщик обанкротился, и проект перешел к фонду «Дом.РФ». Принято решение достраивать только 9 домов, возведение которых было начато. Пять из них уже построены, и в них живут люди.

«Проблематика на 80% совпадает с другими объектами, которые достраивают после банкротства застройщика «Урбан Групп», – сказал Спасский.

Среди типичных проблем он назвал необходимость содержания и благоустройства территории, которая формально находится в собственности РФ, но тем не менее денежные средства на это не выделяются. Еще один вопрос – сроки достройки проблемных объектов.

«Самое главное – это категорическое отставание строительства социальных объектов. Также приняли в работу вопрос о транспортной доступности ЖК», – добавил Спасский.

Активная жительница ЖК «Аристово-Митино» Светлана среди основных проблем назвала неоформленный ВЗУ, стоящий на частной территории, плохое состояние детской площадки и дорог, неработающие лифты, самовольные надстройки в домах и ряд других вопросов.

«Я не увидел ни одного нерешаемого вопроса. Работа не сиюминутная. Скроее всего мы пойдем по пути оформления ВЗУ как бесхозяйного. Это требует времени, судебных решений. Но дорога понятна. По крайней мере, это позволит нашим муниципальным службам содержать и обслуживать эти объекты», – сказал Спасский.