РИАМО - 13 мая. Временно закрытый участок Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки откроют досрочно – 14 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля Большой кольцевой линии под станцией «Печатники», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что во время закрытия станций там обновили пассажирскую инфраструктуру, сделали косметический ремонт, промыли облицовку вестибюлей, отремонтировали путь.

Участок от станции «Волжская» до станции «Дубровка» закрыли из-за строительства Большой кольцевой линии. Для пассажиров в районе временно закрытых станций запустили компенсационные автобусы, которые курсируют до станций «Текстильщики» и «Дубровка». ​

Кроме того, в районе закрытого участка линии подземки были введены ограничения движения для автомобилистов для обеспечения работы компенсационных автобусов.

Для того, чтобы избежать критической нагрузки на транспорт, с 11 мая на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро были введены ограничения движения поездов. Пассажиров призвали избегать поездок в часы пик.

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