РИАМО - 13 мая. В кампусе Физтеха в подмосковном Долгопрудном 13 июня стартуют Олимпиадные школы МФТИ для учеников 6-10 классов, которые увлекаются точными и естественными науками, сообщает пресс-служба центра развития ИТ-образования МФТИ.

В рамках Олимпиадной школы будут работать три очных и две онлайн-смены по химии, математике, информатике и физике.

Первая смена в очном формате пройдет 13-25 июня, вторая – 18-30 июля, третья – 1-13 августа. Онлайн-смены пройдут 18-29 июля и 1-12 августа. Чтобы принять участие в Олимпиадных школах, нужно зарегистрироваться на сайте и пройти тестирование. На написание теста будет дана одна попытка. Для каждой смены есть ранний и поздний дедлайн по прохождению тестирования. У первой смены ранний дедлайн 10 мая, поздний дедлайн – 23 мая.

В рамках каждой смены пройдут 20 учебных пар по 1,5 часа. Домашние задания будут индивидуально разбирать с ассистентами. Кроме того, во время Олимпиадных школ проведут практические, лабораторные занятия, спортивные и развлекательные мероприятия.

Обучать участников школ будут члены жюри олимпиад, талантливые и опытные педагоги, преподаватели сильнейших технических вузов, кандидаты наук.

В прошлом году из-за коронавируса Олимпиадные школы полностью проводились дистанционно. Сейчас такой формат решили сохранить – из пяти смен две пройдут онлайн.

Олимпиадные школы МФТИ проводят во время школьных каникул. На смены приезжают не только ученики из регионов России, но и из других стран. С 2013 года в Олимпиадных школах приняли участие более 7 тыс. детей.