РИАМО - 13 мая. В Московской области с 2018 года проверили 353 объекта долевого строительства, при этом возбуждено 40 уголовных дел, сообщил начальник подмосковного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
Он отметил, что также есть статистика по выявлению нецелевого расходования денег. С 2018 года было выявлено 33 млрд рублей нецелевого использования. Из них возрастили 28 млрд рублей.
Ранее Главгосстройнадзор взял на контроль ход строительства нового жилого дома в Одинцове. Первая плановая проверка уже началась. Согласно прогнозу, дом построят в IV квартале следующего года.
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