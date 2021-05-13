РИАМО - 13 мая. В Московской области с 2018 года проверили 353 объекта долевого строительства, при этом возбуждено 40 уголовных дел, сообщил начальник подмосковного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

«Всего с 2018 года мы провели 353 проверки. Возбудили 40 уголовных дел», — сказала Гарибян в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что также есть статистика по выявлению нецелевого расходования денег. С 2018 года было выявлено 33 млрд рублей нецелевого использования. Из них возрастили 28 млрд рублей.

Ранее Главгосстройнадзор взял на контроль ход строительства нового жилого дома в Одинцове. Первая плановая проверка уже началась. Согласно прогнозу, дом построят в IV квартале следующего года.

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