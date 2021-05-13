РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мая. Сотрудники МУ МВД России «Щелковское» задержали молодого человека, который подозревается в краже товаров из магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный похитил товары из торгового зала магазина на Пролетарском проспекте. Сумма материального ущерба более 9 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан житель Королева 19 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.