РИАМО - 13 мая. Депутаты Московской областной думы начали заседание в четверг с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в школе города Казани, передает корреспондент РИАМО.

«Ужасная трагедия произошла в Казани. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания», - сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, открывая заседание.

11 мая в казанской школе в результате стрельбы, которую открыл 19-летний Ильназ Галявиев, погибли девять человек и пострадали около 30 человек. Часть пострадавших направили на лечение в Москву.

Соболезнования в связи с трагедией выразили президент РФ Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Также после произошедшего глава государства поручил ужесточить выдачу гражданского оружия. В российских школах заявили об усилении мер безопасности.