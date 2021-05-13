РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 мая. В усадьбе Прове-Калиш в Королеве в ходе культурного субботника 29 мая посадят родовую сосну взамен сгоревшей, сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель проекта «Культурный субботник» Андрей Чермошенцев.

Волонтеры планируют очистить парковые дорожки от листьев, упавших деревьев и бытового мусора, площадку вокруг фонтана от сорной растительности.

«Но самое главное - на мероприятии мы с потомками семьи Калиш, бывших владельцев усадьбы, планируем посадить родовую сосну взамен той, что сгорела вместе с усадебным домом в 1997 году», - сказал Чермошенцев.

Волонтеры посетили усадьбу вместе с сотрудником городской администрации, оценили предстоящие работы. С экологом обсудили план работ, в том числе и подготовку площадки под посадку сосны с учетом демонтажа сгоревшего дерева.

Желающие принять участие в субботнике могут зарегистрироваться по электронной почте: archyany@gmail.com.

Для волонтеров экскурсионный проект «Королевский гид» проведет экскурсию по объекту.