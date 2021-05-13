РИАМО - 13 мая. В столице отмечается не по сезону теплая погода, метеорологическое лето пришло в город на две недели раньше положенного срока, сообщается на сайте «Метеовести».

Среднесуточная температура в мегаполисе 12 мая впервые в текущем году превысила плюс 15 градусов, что является критерием смены климатических сезонов.

Температура в городе на этой и следующей неделях будет расти. К выходным дням ночью прогнозируют плюс 9 – плюс 14 градусов, днем столбики термометров будут пониматься до плюс 20 – плюс 25.

На будущей неделе в центр России придет сухой и жаркий воздух, нагретый над песками одной из самых горячих пустынь - Каракум. В Москве прогнозируется аномальная жара до плюс 30 градусов. Возможно повторение или превышение температурного рекорда 124-летней давности.

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