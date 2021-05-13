РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов по приглашению настоятеля Троицкого храма в микрорайоне Павлино подмосковной Балашихи иеромонаха Лазаря (Беломоина) вместе с представителем подрядной организации оценил ход косметического ремонта стен и купола церкви, художники очистили от копоти росписи на стенах и куполе храма, сообщили в пресс-службе парламентария.
Иеромонах Лазарь рассказал Ефимову, что к косметическому ремонту помещений приступили в декабре прошлого года. Он поблагодарил депутата за внимание к храму и содействие в проведении ремонта.
По словам Ефимова, побывать под куполом храма XVIII века – это уникальная возможность, которая выпадает раз в жизни.
«Художниками проведена уникальная работа по очистке стен и нанесению утраченных изображений. Кое-где пришлось устранять последствия протечки кровли. Результат уже виден. Важно, что ни на один день церковь не закрывала свои двери для прихожан и продолжались службы с соблюдением всех предосторожностей и ограничений в связи с пандемией Covid-19», – подчеркнул Ефимов.
Он пожелал настоятелю храма скорейшего завершения большой и нужной работы для сохранения внутреннего убранства церкви.
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