РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов по приглашению настоятеля Троицкого храма в микрорайоне Павлино подмосковной Балашихи иеромонаха Лазаря (Беломоина) вместе с представителем подрядной организации оценил ход косметического ремонта стен и купола церкви, художники очистили от копоти росписи на стенах и куполе храма, сообщили в пресс-службе парламентария.

Иеромонах Лазарь рассказал Ефимову, что к косметическому ремонту помещений приступили в декабре прошлого года. Он поблагодарил депутата за внимание к храму и содействие в проведении ремонта.

«Важно проводить такие работы хотя бы один раз в 10 лет. Главная задача – очистить росписи и уникальную историческую лепнину храма от копоти. Надо отметить, что, несмотря на более чем двухсотлетний возраст здания (церковь возведена в 1778 году), лепные исторические гирлянды, головки ангелов под куполом при их изучении оказались в сохранном состоянии. На сегодня выполнен первый этап работ», – сказал настоятель храма.

По словам Ефимова, побывать под куполом храма XVIII века – это уникальная возможность, которая выпадает раз в жизни.

«Художниками проведена уникальная работа по очистке стен и нанесению утраченных изображений. Кое-где пришлось устранять последствия протечки кровли. Результат уже виден. Важно, что ни на один день церковь не закрывала свои двери для прихожан и продолжались службы с соблюдением всех предосторожностей и ограничений в связи с пандемией Covid-19», – подчеркнул Ефимов.

Он пожелал настоятелю храма скорейшего завершения большой и нужной работы для сохранения внутреннего убранства церкви.