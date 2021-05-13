РИАМО - 13 мая. В Москве за сутки выздоровели 2 643 пациента после прохождения лечения от Covid-19, всего количество вылечившихся увеличилось до 1 017 740 человек, сообщает столичный оперштаб.

За это же время госпитализировано 1 324 человека, скончались 55 пациентов. У каждого из них была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

В Москве также продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и в выездных пунктах, которые открыты в общественных местах мегаполиса, например, в торговых центрах.

Вакцинация проходит бесплатно и исключительно добровольно. После прививки выдается прививочный сертификат.

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