РИАМО - 13 мая. С 1 по 11 мая операторы подмосковной системы-112 приняли и обработали более 350 тыс. вызовов, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

В праздничный период на номер «112» в Московской области ежедневно поступало порядка 32 тыс. вызовов. Рост числа обращений в областную систему-112 в длинные майские выходные связан в том числе и с увеличением количества дачников - москвичей и гостей из соседних регионов.

В указанный период большинство вызовов было адресовано скорой медицинской помощи – более 110 тыс. обращений, полиции и ГИБДД – порядка 35 тыс. обращений, службе пожарной охраны – свыше 4 тыс. вызовов.

Система-112 работает в Подмосковье с 1 июня 2015 года. Она нацелена на оказание помощи наиболее удобными для жителей и гостей Московской области способами. В работе системы задействовано более 3,6 тыс. высококвалифицированных специалистов – операторов, психологов, сурдопереводчиков, лингвистов.

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