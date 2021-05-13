РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи Алексей Калинин совместно с участковым 4 отдела полиции Сергеем Резником провели выездную встречу со старостой и жителями деревни Грибки, сообщается в Instagram-аккаунте МКУ ТУ «Пироговский».

Сотрудник полиции рассказал присутствующим о работе и полномочиях правоохранительных органов, ответил на вопросы.

В ходе встречи обсудили основные проблемы, волнующие жителей деревни. Это необходимость переноса, реконструкции и надлежащего содержания контейнерной площадки, канализования домовладений, ремонта и очистки автомобильных дорог, установки уличного освещения и многое другое.

Все вопросы будут внесены в протокол и приняты в работу.