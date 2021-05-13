РИАМО - 13 мая. В столице на следующей неделе прогнозируется 30-градусная жара, температура может побить рекорд 1897 года, сообщается на сайте «Метеовести».

Будущая неделя принесет в центральные регионы страны очень сухой и жаркий воздух, нагретый над песками пустыни Каракум. Это приведет к аномальному теплу в центре РФ, ожидается превышение многолетней нормы минимум на 10 градусов.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что аномально высокая температура сможет повторить или побить рекорд 18 мая 1897 года, тогда столбики термометров поднялись до плюс 29,1 градуса.

К 18-19 мая ночью в Москве ожидается плюс 12 – плюс 17 градусов, а днем – до плюс 25 – плюс 30.

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