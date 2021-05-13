РИАМО - 13 мая. За минувшие сутки в столице подтвердили 2787 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе зафиксировали 1 127 417 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В общественных местах и пассажирском транспорте города нужно соблюдать масочно-перчаточный режим.

В Москве также продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и в выездных пунктах, которые открыты в общественных местах мегаполиса, например, в торговых центрах.

За последние сутки на территории России было зарегистрировано 8380 новых случаев Covid-19, из которых у 16,1% пациентов не было проявлений заболевания. Также за сутки умерли 392 человека, выздоровели 9349 пациентов.

Всего в стране было выявлено 4 913 439 случаев коронавируса, скончались 114 723 пациента, выздоровели 4 527 878 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>