РИАМО - 13 мая. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС России о штрафе в 600 тыс. рублей в отношении АО «Оборонэнерго», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

На действия компании пожаловался житель. Он обвинил компанию в нарушении правил технологического присоединения, а именно в невыполнении мероприятий по осуществлению техприсоединения энергопринимающих устройств в срок.

Рассмотрев заявление, управление установило, что нарушения действительно были и оштрафовало компанию на 600 тыс. рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, АО «Оборонэнерго» обратилось в столичный арбитражный суд, который компании в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.