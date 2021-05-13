РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил медсестер Московского областного центра охраны материнства и детства с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вечером 12 мая он вручил цветы медсестрам МОЦОМД. На мероприятии присутствовала главврач МОЦОМД, муниципальный куратор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Татьяна Мельник.

«12 мая во всем мире чествуют труд медицинских сестер. Невозможно переоценить их преданность и любовь к своему делу, необыкновенную силу духа, человечность. Поздравил с профессиональным праздником лучших медсестер детской больницы центра. Эти добрые, улыбчивые девчонки каждый день приходят на работу, чтобы дарить здоровье юным пациентам. Сердечно благодарю вас за самоотверженный труд, особенно в разгар пандемии, за заботу, внимание, готовность помогать людям! Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что в настоящее время в медучреждении трудится 581 медсестра, многие отмечены наградами разного уровня. Всего в системе здравоохранения городского округа Люберцы работают 2 162 медсестры и медбрата.