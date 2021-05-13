РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. В городском округе Мытищи возобновляется реализация программы по ремонту подъездов, сообщается на сайте администрации горокруга.

В 2021 году в Подмосковье по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева возобновляется программа по ремонту подъездов многоквартирных домов. Эта программа даст возможность жителям внепланово обновить свой подъезд.

Ремонт мытищинских подъездов будет проводиться за счет средств муниципального бюджета с привлечением средств собственников. Также могут быть использованы средства областного бюджета.

Адресный список подъездов, которые планируется отремонтировать в 2021 году, размещен на сайте администрации Мытищ, посмотреть его можно по ссылке.