РИАМО - 13 мая. Строительные работы на восьмом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве выполнены на 34%, активно возводятся четыре путепровода на трассе, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сложность восьмого участка Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД заключается в том, что при протяженности порядка 5 км на нем запроектировано сразу четыре путепровода», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что полностью готово свайное основание путепровода через Котляковский ручей, сейчас там обустраивают опоры и подпорные стены.

«На завершающей стадии находится устройство свайного основания путепровода через улицу Кантемировская, в ближайшее время начнутся работы по устройству пролетных строений, также готовы свайное основание и опоры путепровода на подходе к тоннелю под путями Павелецкого направления, пролетные строения здесь забетонированы на 50%», - отметил заммэра.

По его словам, на сегодняшний день на строительной площадке путепровода вдоль Кавказского бульвара освобождают территорию и переустраивают инженерные сети

Как добавил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в проект участка данной трассы еще входит создание четырех подземных пешеходных переходов и двух очистных сооружений.

«Ограждения котлованов типа «стена в грунте» выполнены полностью. Готовность одного из пешеходных переходов в районе улицы Бехтерева оцениваем в 80%: полностью окончена строительная часть работ, на финальном этапе отделка и пусконаладка объекта», - сказал Кравцов.

Он отметил, что на оставшихся пешеходных переходах ведутся работы по освобождению территории и выносу инженерных коммуникаций.

По его словам, на восьмом участке магистрали строители заканчивают переустройство линий электропередачи. Полностью работы завершат к лету.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что открытие Юго-Восточной хорды позволит улучшить транспортное обслуживание горожан, проживающих в 22 районах мегаполиса.

«Она (трасса -ред.) берет начало от Варшавского шоссе и заканчивается на шоссе Энтузиастов, примыкая к Третьему транспортному кольцу, пересекает целый ряд городских магистралей», – пояснил мэр.

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