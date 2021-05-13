РИАМО - 13 мая. Следователи завершили расследование дела в отношении Алексея Германа, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
В СКР полагают, что осенью 2017 года главный специалист отдела сопровождения инвестиций департамента бюджетирования и экономики управления экономики ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Илья Сафронов вступил в преступный сговор со своим знакомым Германом. Злоумышленники решили похитить деньги в особо крупном размере.
Для реализации своего плана, Герман предоставил Сафронову необходимые сведения подконтрольной фирмы для составления договора о поставке материалов и оборудования для нужд учреждения, и обеспечил его фиктивное заключение.
Затем на оплату за якобы поставленные товары и оборудование были перечислены более 7,5 млн рублей, которые соучастниками были похищены, а учреждению причинен значительный ущерб.
В свою очередь, Алексей Герман скрылся от органов предварительного следствия и уехал из России. Обвиняемого объявили в международный розыск. Спустя время его нашли в Испании. В этом году подозреваемого экстрадировали в Россию.
Мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Дело отправлено в прокуратуру.
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