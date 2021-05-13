РИАМО - 13 мая. Следователи завершили расследование дела в отношении Алексея Германа, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В СКР полагают, что осенью 2017 года главный специалист отдела сопровождения инвестиций департамента бюджетирования и экономики управления экономики ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Илья Сафронов вступил в преступный сговор со своим знакомым Германом. Злоумышленники решили похитить деньги в особо крупном размере.

Для реализации своего плана, Герман предоставил Сафронову необходимые сведения подконтрольной фирмы для составления договора о поставке материалов и оборудования для нужд учреждения, и обеспечил его фиктивное заключение.

Затем на оплату за якобы поставленные товары и оборудование были перечислены более 7,5 млн рублей, которые соучастниками были похищены, а учреждению причинен значительный ущерб.

«В августе 2018 года приговором Химкинского городского суда Московской области Сафронов признан виновным в совершенном преступлении и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - отметила Иванова.

В свою очередь, Алексей Герман скрылся от органов предварительного следствия и уехал из России. Обвиняемого объявили в международный розыск. Спустя время его нашли в Испании. В этом году подозреваемого экстрадировали в Россию.

Мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Дело отправлено в прокуратуру.