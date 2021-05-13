РИАМО - 13 мая. Отопление отключили в столице в более чем 74 тыс. зданий, среди которых 34 тыс. жилых домов, отопительный сезон завершен, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Кроме того, в мегаполисе начали подготавливать систему теплоснабжения к новому сезону. Главное направление подготовки – гидравлические испытания, с помощью которых можно выявить ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации.

На время испытаний производится отключение горячего водоснабжения.

В Москве планируют до начала осени проверить все системы генерации и подачи тепла, в том числе 13 столичных ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, более 16 тыс. км тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют.

Отопление начали отключать в столице после майских праздников, когда среднесуточная температура стала выше плюс 8 градусов.

В Москве начали планово отключать горячую воду>>