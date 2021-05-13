РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Жители подмосковного Подольска попросили оборудовать парковочные карманы возле школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для этого потребуется дополнительное финансирование, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Вечером 12 мая в рамках реализации проекта «Доступная среда» партии «Единая Россия» Максимович встретился с жителями, которые водят своих детей в школу-интернат для обучающихся с ОВЗ. Она находится на улице Павлика Морозова в доме №30. Также во встрече приняли участие председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Александр Городничев и его заместитель Алексей Тимофеечев, депутат горсовета Сергей Кулев, представитель подрядной организации, директор школы-интерната Сергей Ступин.

«Представители профильного комитета убедили собравшихся, что проблему можно решить, но необходимо получить дополнительные финансирование, так как ранее заключенным контрактом парковочные карманы предусмотренны не были. Для этого необходимо уточнить стоимость работ. На данный момент на участке вдоль учебного заведения, где запланирован ремонт тротуара, работы приостановлены до окончательного решения вопроса», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время на улице Павлика Морозова ведутся работы по ремонту проезжей части и прилегающих тротуаров. Часть дороги близко примыкает к территории школы-интерната. Жители попросили сделать парковочные карманы, чтобы можно было сажать и высаживать детей. Пока это по объективным причинам быстро не получается и стало проблемой для других водителей, потому что создается пробка на дороге.