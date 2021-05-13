РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В подмосковном Подольске определили победителей и призеров студенческой универсиады по полиатлону – многоборью комплекса ГТО, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

На стадионе «Труд» 12 мая прошли соревнования по полиатлону – многоборью комплекса ВФСК ГТО среди юношей и девушек в рамках студенческой универсиады.

В командном зачете среди юношей победил Подольский социально-спортивный колледж, второе место занял Подольский колледж имени Никулина (структурное подразделение №2), третье – Подольский колледж имени Никулина (структурное подразделение №1). Среди девушек победила команда Подольского социально-спортивного колледжа, второе место заняли девушки Подольского колледжа имени Никулина (структурное подразделение №1), третье – МОКИТ.

Лучшими в личном зачете среди юношей стали: Даниил Ивлев – 1 место, Матвей Ивлев – 2 место, Владимир Фофонов – 3 место. Высокие результаты среди девушек показали: Елизавета Николенко – 1 место, Дарья Мальцева – 2 место, Ирина Дьякина – 3 место.