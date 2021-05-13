РИАМО - 13 мая. В апреле инспекторы выявили свыше 1,4 тыс. нарушений в работе водителей такси в Московской области, к ответственности привлекли более 400 человек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Всего за месяц проверили 4,7 тыс. автомобилей. После проверок свыше 300 машин отправили на штрафстоянку.

Основными нарушениями было отсутствие разрешения на таксомоторную деятельность, а также предрейсовых и технических осмотров машины. Зачастую на авто не было характерной окраски, фонаря на крыше, а еще информации о водителе в салоне.

С начала года подмосковный Минтранс совместно с полицией провел более 17 тыс. проверок и пресек более 5,5 тыс. административных нарушений.

Жителей Подмосковья призывают пользоваться услугами только легальных перевозчиков. В салоне должен быть размещен QR-код, по которому можно узнать информацию о водителях.

На сегодняшний день по выданным разрешениям в регионе работают 94 тыс. машин такси.