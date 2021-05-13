РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Огнеборцы ликвидировали последствия пожара в производственном здании на Шамотной улице подмосковного Подольска, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране округа.

11 мая в 17:27 поступило сообщение о пожаре в административно-производственном здании на улице Шамотной. Был присвоен повышенный ранг пожара №2, площадь пожара составила 500 кв м. Горели кровля и частично третий этаж, создавались угроза обрушения и угроза рядом стоящим строениям. Огнеборцы локализовали пожар в 19:10, в 21:58 ликвидировали открытое горение. 12 мая они проводили разбор и проливку мест возгорания.

«Так, 12 мая в 18:10 пожарными округа была произведена ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - сообщили в пожарной охране.