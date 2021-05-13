РИАМО - 13 мая. Волонтеры Центра реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке выпустили в естественную среду обитания 19 двухцветных кожанов и одну рыжую вечерницу, летучих мышей выпустили в Серебряном бору. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Добровольцы откармливали летучих мышей в центре реабилитации рукокрылых, чтобы они удачно заснули на зиму, а весной вернули в естественную среду обитания.

Все выпущенные зверьки были полностью здоровы. Некоторые из них быстро взлетали, когда их выпустили, а другие сначала осматривались и только потом поднимались в воздух.

В центр реабилитации рукокрылых при городском зоопарке каждый год попадает порядка 100 летучих мышей разных видов, которые нуждаются в помощи. Чаще всего это двухцветный кожан, имеющий первую категорию редкости в Красной книге столицы.

Летучие мыши часто выбирают жилье в соседстве с человеком, а в поисках уютного места для зимовки могут залететь в дом. Горожанам напоминают, что зверьков нельзя брать голым руками, лучше обратиться к специалистам центра реабилитации рукокрылых по телефонам: +7-968-476-88-06, +7-903-210-16-67.

В мегаполисе обитают шесть видов летучих мышей, все они занесены в Красную книгу Москвы.