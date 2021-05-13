РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мая. В рамках экологической акции «Вода России» 14 мая будут очищены берега ручьев Поныри и Шолоховка в Щелкове, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Сбор в 11:00 по адресу: ул. Пустовская, д. 8. Всем необходимым инвентарем желающие будут обеспечены на месте.

Мероприятие пройдет в рамках акции «Вода России», инициированной Минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».