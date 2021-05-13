РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мая. В Щелкове теперь можно привиться от коронавирусной инфекции вакциной «ЭпиВакКорона», сообщается на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В мобильные пункты запись не нужна - врачи принимают в порядке живой очереди. Однако при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС», - говорится в сообщении.

В стационарные пункты необходимо записываться предварительно - через региональный портал госуслуг, по номеру 122 или в поликлинике.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>