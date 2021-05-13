РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. В четверг более 3 тыс. мусульман совершили праздничную молитву (намаз) в честь Уразы-байрама на центральной площадке праздника у Ледового дворца «Арена «Балашиха», также верующие могли помолиться и в ДК «Рассвет» в деревне Соболиха, сообщил «РИАМО в Балашихе» имам-хатыб, председатель местной мусульманской религиозной организации «Иман» Раис Измайлов.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, которым завершается пост, длившийся в течение священного месяца Рамадан – времени, когда Муххамед стал пророком, был ниспослан Коран, и с этого момента началась история ислама. В этом году Уразу-Байрам отмечают 13 мая.

«Более 3 тыс. человек совершили в четверг утром праздничную молитву в честь главного праздника мусульман – Уразы-байрама – на площади у Ледового дворца Балашихи. Богослужение проходит здесь уже около 8 лет кроме прошлого года, когда случилась пандемия коронавируса, и администрация горокруга оказывает нам в этом всяческое содействие», – сказал Измайлов.

Он отметил, что богослужение в городском округе прошло с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Молитва состояла и в ДК «Рассвет» в деревне Соболиха.

Перед праздничной молитвой имам-хатыб обратился с проповедью к прихожанам, потом в течение 10 минут была совершена праздничная молитва (намаз), затем была прочитана проповедь на арабском языке. По завершении проповеди люди приветствовали и поздравляли друг друга.

«В этот день принято ходить друг к другу в гости, готовить традиционные блюда, после молитвы накрывать праздничные столы, давать милостыню (садака) нуждающимся, прославлять Всевышнего Аллаха и благодарить его», – подчеркнул Измайлов.