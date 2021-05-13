РИАМО - 13 мая. Следователи начали проверку по факту падения футбольных ворот на 11-летнего мальчика вблизи Живописной улицы в столице, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.
Инцидент произошел 7 мая во время игры в футбол.
Ребенка доставили в больницу, у него диагностировали травмы головы.
Следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств и причин инцидента. В рамках проверки будет дана оценка данному ЧП на предмет наличия признаков преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По результатам проведенной проверки примут процессуальное решение.
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