РИАМО - 13 мая. Количество пользователей сервиса «Проверь законность вывески» выросло более чем в два раза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, с января по апрель текущего года востребованность услуги выросла на 105% по отношению к аналогичному периоду 2020.

В целом с 2019 года столичные предприниматели воспользовались сервисом более 7,9 тыс. раз.

Сервисом можно воспользоваться после регистрации в личном кабинете на сайте (https://mbm.mos.ru) и указания ИНН в профиле. Вывески с нарушениями собраны в единую базу. Найти их можно по адресу, по которому они установлены.