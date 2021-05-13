РИАМО - 13 мая. Самыми дешевыми в мире являются денежные переводы из России, стоимость транзакций уменьшилась с 2,1% до 1%, сообщает Федеральное агентство новостей.

Это следует из доклада Всемирного банка (ВБ).

В организации уточнили, что внутри территории, которая включает Европу и Центральную Азию, в цене переводов по разным направлениям есть существенные различия. В частности, самыми дорогими признаны денежные переводы из Турции в Болгарию, а самыми дешевыми — из РФ в Грузию.

Мировой объем переводов денежных средств по итогам прошлого года снизился на 2,4% (до 702 млрд долларов). Это ниже, чем прогнозировалось ранее. В банке добавили, что уменьшение объема зарегистрированных переводов оказалось менее существенным, чем во время мирового финансового кризиса в 2009 году.

По итогам первого квартала этого года лидером по международным переводам денежных средств из РФ стал Азербайджан.