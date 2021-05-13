В 2021 году «Ночь музеев» состоится 15 мая – музеи Московского региона будут работать допоздна. Гости смогут посетить музей-заповедник «Бородинская битва», Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, музей-усадьбу «Мелихово» и другие. Для посетителей подготовили интересные программы – их ждут экскурсии со смотрителями музеев, квест-программы, концерты и кинопоказы. О том, какие музеи участвуют в акции и что ждет посетителей, – в гиде РИАМО.

Музей Москвы

Где: г. Москва, Зубовский б-р., д. 2, стр. 1

Когда: 15 мая с 19:00

Стоимость: бесплатно

В Музее Москвы в рамках акции «Ночь музеев» пройдет фестиваль «Больше, чем музей». Также запланированы бесплатные кураторские экскурсии по выставкам «Жизнь замечательных вещей» и «Уют и Разум», концерт от театра «Практика», первый сеанс в летнем кинотеатре и многое другое.

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Музей-заповедник «Коломенское»

Где: г. Москва, пр-т. Андропова, д. 39

Когда: 15 мая с 18:00 до 00:00

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации

К акции в 2021 году присоединился музей-заповедник «Коломенское». Там мероприятия начнутся с 18:00. Выставки, экспозиции и экскурсии будут работать бесплатно. Для посещения необходимо забронировать бесплатный билет онлайн.

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Пушкинский музей

Где: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 2/12

Когда: 15 мая с 18:00 до 00:00

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации

Одним из самых востребованных участников «Ночи музеев» по-прежнему остается Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В этом году для гостей подготовили обширную программу: презентацию романа-буриме «Война и мир в отдельно взятой школе», ряд обзорных экскурсий и концерт «На бис» от камерного оркестра «Московская Камерата».

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Музей-панорама «Бородинская битва»

Где: г. Москва, Кутузовский пр-т., д. 36, стр. 1

Когда: 15 мая с 18:00 до 00:00

Стоимость: бесплатно по электронному билету

В субботу также можно будет попасть на «Ночь музеев» в Музее-панораме «Бородинская битва». Для посетителей там подготовили выставку художника и реконструктора Алексея Темникова, лекцию о Чернобыле и спектакль по событиям Отечественной войны 1812 года «Между нами двумя». Мероприятия продлятся до 00:00. Вход – до 23:15. Подробности – на сайте музея.

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Мультимедиа Арт Музей

Сайт музея МАММ

Где: г. Москва, ул. Остоженка, д. 16

Когда: 15 мая с 12:00 до 00:00

Стоимость: бесплатно

В субботу Мультимедиа Арт Музей приглашает всех желающих на «День исторического и культурного наследия» и «Ночь музеев». В этом году события пройдут как офлайн, так и онлайн. Гостей ждут подарки, экскурсии по выставкам биеннале «Мода и стиль в фотографии-2021», турнир в пинг-понг, детские мастер-классы и DJ-сет. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте музея.

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Третьяковская галерея

Где: г. Москва, Лаврушинский пер., д. 10; Лаврушинский пер., д. 12; ул. Крымский Вал, д. 10; Фурманный пер., д. 6; пер. Васнецова, д. 13

Когда: 15 мая с 10:00 до 00:00

Третьяковская галерея в этом году также участвует в акции «Ночь музеев». 15 мая вход в Историческое здание будет платным (часы работы – с 10:00 до 00:00), в Инженерный корпус – бесплатным с 18:00 (часы работы – с 10:00 до 00:00). В Новую Третьяковку также вход будет бесплатным с 18:00 (часы работы – с 10:00 до 23:00), кроме выставок «Роберт Фальк» и «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» (часы работы – с 10:00 до 00:00). Вход в западное крыло Новой Третьяковки также станет бесплатным в 18:00 (часы работы – с 10:00 до 23:00). С 18:00 бесплатно можно будет зайти в Музей-квартиру Ап. М. Васнецова и дом-музей В. М. Васнецова (часы работы с 10:00 до 21:00).

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Государственный Дарвиновский музей

сайт Москомэкспертизы

Где: г. Москва, ул. Вавилова, д. 57

Когда: 15 мая с 18:00 до 23:55

Стоимость: бесплатно

Дарвиновский музей также подготовил много интересного для посетителей. Например, участники акции смогут пройти с фонариком по спящим залам – такие экскурсии состоятся в 20:00 и 22:00. Билет стоит 1 000 рублей на человека. Также можно будет узнать, как создают граффити, посмотреть масштабную видеоэкскурсию и послушать концерт в пространстве Крыша. Вход в музей в этот день будет свободным.

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Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Где: Московская область, г. о. Чехов, село Мелихово

Когда: 15 мая с 15:00 до 22:30

Стоимость: взрослый билет – 500 рублей, льготный – 400 рублей, детский – 300 рублей

Программу для акции «Ночь музеев» подготовил и музей-заповедник «Мелихово». Гостей ждет прогулка с экскурсоводом, игры в крокет и серсо, посещение экспозиции флигель «Чайка», инсценировки по рассказам Чехова, ярмарка, лотерея и многое другое. Купить билеты и узнать подробности можно на сайте музея.

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Серпуховской историко-художественный музей

официальный сайт министерства культуры Московской области

Где: Московская область, г. Серпухов, ул. Чехова, д. 87

Когда: 15 мая с 11:00 до 00:00

Стоимость: дневная программа – бесплатно, вечерняя – от 600 рублей

В субботу акция «Ночь музеев» состоится в Серпуховском музее. Организаторы предложат следующие программы: «Музей детским взглядом», «Час со смотрителем», «Классический музей новым взглядом» – эти мероприятия пройдут днем. А вечером в музее начнется квест-программа – билеты на сеансы в продаже на сайте музея.

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Зарайский Кремль

Где: Московская область, г. Зарайск, ул. Музейная

Когда: 15 мая с 18:00 до 23:00

Стоимость: бесплатно

С 18:00 до 23:00 в Зарайском Кремле пройдет акция «Ночь музеев». Для посетителей подготовили творческие мастер-классы, квест «Артефакт. Культурное расследование» и экскурсии от кандидатов исторических наук. В 18:00 также состоится традиционный «Музыкальный салон графа М.Ю. Виельгорского» – перед гостями выступят музыканты Тульской областной филармонии. Стоимость билета – 250 рублей. Подробнее – на сайте Кремля.