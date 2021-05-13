РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. Строительство областной детской больницы со стационаром и диагностическим центром начнут летом в подмосковном Красногорске, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Строительство новой областной детской больницы начнется летом этого года. Площадку под стройку к концу мая освободят от построек и техники (этот процесс почти завершен). Параллельно идут конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ», - написал Спасский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В состав нового медучреждения будет входить стационар на 420 койко-мест и ультрасовременный диагностический центр на 300 посещений в смену.

Строительство реализуется в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение», лечиться в новой клинике юные пациенты смогут бесплатно по системе ОМС.