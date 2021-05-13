РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Священный день Ураза-байрам в честь окончания поста мусульмане городского округа Люберцы совместно с председателем местной религиозной организации мусульман встретили молитвой, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В день праздника мусульмане совершают ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей. В этом году площадка была организована в парке «Сказка» в поселке Томилино.

«Уважаемые братья, сегодня, провожая священный Рамадан, мы с грустью констатируем сколь скоротечно время. Казалось, недавно мы с надеждой и трепетом ждали священный Рамадан. Сколько чаяния и надежд было связано с этим месяцем. Было ощущение, что 30 долгих дней будут дарить нам возможность совершать поклонения», – сказал председатель религиозной организации мусульман Люберец имам Али хазрат Хасанов.

По его словам, эти долгие дни слились в один короткий.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, которым завершается пост, длившийся в течение священного месяца Рамадан.