РИАМО - 13 мая. В 2021 году в рамках столичной программы «Мой район» планируют благоустроить свыше 100 небольших парков, скверов и жилых территорий, работы начнут проводить на северо-востоке мегаполиса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Южное Медведково

В этом столичном районе планируют благоустроить межшкольный стадион, который расположен в Ясном проезде, дом 10. Кроме того, в порядок приведут и прилегающую территорию, на которой расположено­ пять школ и детских садов.

«Сейчас эта территория выглядит не очень. На стадионе отремонтируем футбольное поле и хоккейную коробку. Обустроим площадки для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис», - написал Собянин в своем персональном блоге.

Он отметил, что рабочие создадут полосу препятствий, появятся спортивные тренажеры и раздевалка. Также высадят около 3 тыс. деревьев и кустарников.

В этом же районе Москвы пройдет благоустройство территории около ЗАГСа, расположенного на улице Молодцова, д. 1А. Здесь установят новый арт-объект в виде полуколец, скамьи и 12 ярких энерго­сберегающих светильников. Также появятся новые клумбы и газоны.

Алтуфьевский район

В скором времени специалисты приступят к благоустройству сквера, расположенного около кинотеатра «Марс». Там появится большая спортивная зона – с воркаут-тренажерами, площадками для стритбола и других игр с мячом.

Северный

Здесь городские власти в этом году реализуют два проекта по благоустройству. Так, на 3-й Северной линии благоустроят парк, где часто гуляют местные жители.

Второй проект – территория около библиотеки №65 им. М.М. Пришвина - находится на 6-й Северной линии. Здесь появятся читальный зал под открытым небом, сцена, детская площадка, арт-объекты и много зелени.