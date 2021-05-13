РИАМО - 13 мая. За год пассажиры общественного транспорта Москвы нарушали масочно-перчаточный режима около 410 тыс. раз, больше всего нарушений зарегистрировали весной этого года, сообщает ТАСС.

Динамика роста нарушений весной связана с увеличением пассажиропотока в общественном транспорте после отмены ряда Covid-ограничений и выходом сотрудников с удаленной работы.

«С 12 мая производились информирование и строгий контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в транспорте. За год было выявлено порядка 410 тыс. нарушений», - сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Данные меры направлены на повышение ответственности пассажиров, сохранение высокого уровня безопасности в общественном транспорте и недопущение распространения Covid-19.

Около 70% нарушений масочно-перчаточного режима было выявлено в метро, порядка 24% - в наземном пассажирском транспорте, 7% - на железнодорожном транспорте. Чаще нарушители были замечены на станциях подземки «Комсомольская» Кольцевой линии, «Теплый Стан» Калужско-Рижской ветки, «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии.

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