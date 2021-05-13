РИАМО - 13 мая. В Москве пройдут различные выставки, концерты, спектакли, лекции и мастер- классы в рамках акции «Ночь в музее», в этом году тема мероприятия «Музеи и будущее», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Акция «Ночь в музее» в этом году пройдет в столице в 15-й раз. Мероприятия запланированы как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. На некоторые нужно будет заранее зарегистрироваться.

Большую часть мероприятий можно будет посетить с 18:00 до 00:00, однако некоторые площадки будут работать по своему расписанию.

В 18:00 в Доме Гоголя пройдет лекция о влиянии Италии на жизнь и творчество Николая Гоголя. В «Мультимедиа-арт-музее» состоится спектакль-исследование, посвященный экосистеме планеты. Кроме того, можно будет послушать романсы на стихи известных поэтов в Доме музее Тургенева. Также музыкальный вечер пройдет в Центре Гиляровского.

В рамках акции «Ночь в музее» откроется выставка «Мир на нитях», посвященная 120-летию со дня рождения Сергея Образцова, а в честь 130-летия Михаила Булгакова заработает выставка «Парадная № 6».

Кроме того, у гостей и жителей столицы будет возможность посетить ночную экскурсию в музее-заповеднике «Царицыно».

Также организаторы подготовили онлайн-мероприятия.​

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