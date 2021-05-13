РИАМО - 13 мая. На Московском урбанистическом форуме выступят 80 экспертов из 27 стран, которые расскажут о новых условиях жизни после пандемии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Темой форума в этом году станет трансформация городов. Кроме того, на мероприятии будут онлайн-подключения. Запланировано более 80 мероприятий.
Московский урбанистический форум пройдет с 1 по 4 июля в парке «Зарядье». В мероприятии примут участие более 350 российских и зарубежных спикеров, порядка 7 тыс. посетителей и 20 тыс. онлайн-зрителей.
Регистрация на мероприятие откроется 1 июня.
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