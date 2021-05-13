РИАМО - 13 мая. Онлайн-сервис «Моя семья» Главархива столицы пополнился ревизскими сказками, которые являются аналогами переписи населения, с их помощью можно узнать свое семейное древо, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время в сервисе размещено более 420 тыс. страниц ревизских сказок. В них вносили данные крестьян, мещан, купцов и цеховых.

«Интерес к изучению истории своей семьи в столице не просто есть, он стремительно растет. Горожане хотят знать, кем были их предки, а наша задача — дать им необходимую информацию. Именно с этой целью в конце прошлого года мы открыли онлайн-сервис «Моя семья», - сказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в сервис загрузили метрические книги свыше 1,4 тыс. храмов столицы и Московской губернии.

По ее словам, с момента запуска сервиса им воспользовалось более 1,2 млн человек, которые просмотрели почти 4,5 млн страниц.

Получить доступ к оригиналам метрических книг можно в читальных залах городского Главархива.