РИАМО - 13 мая. Перед стартом летнего экскурсионного сезона на ВДНХ подготовили новый прогулочный тур к живописным цветникам, путешествие-квест и традиционные тематические экскурсии, сообщает пресс-служба выставки.

«Экскурсионные программы ВДНХ пользуются большой популярностью, особенно в теплое время. Вся территория комплекса — это уникальный архитектурно-парковый ансамбль. Он объединяет исторические павильоны, фонтаны, скульптурные композиции, цветники и сады, современные музейные и образовательные пространства», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Так, на выставке теперь новый тур «ВДНХ цветущая». Его участники смогут насладиться выставкой цветочных композиций на Центральной аллее, которые восстановили с 1950-х годов. Всем участникам расскажут о том, где можно встретить лаванду, розу, мальву, вербену, тюльпаны и пионы.

Также в предстоящем летнем сезоне станет доступным квест «Отгадай ВДНХ». Участникам этого мероприятия предстоит поделиться на команды и определить легендарные павильоны, фонтаны и скульптуры по фотографиям их фрагментов и элементов декора. Команды будут искать объекты по снимкам.

Экскурсия «ВДНХ цветущая» и квест «Отгадай ВДНХ» будут проходить с 15 мая по свободному расписанию в зависимости от количества заявок. За участие придется заплатить, а также заранее зарегистрироваться по телефонам: +7 (495) 544-34-96 и +7 (495) 544-34-73, а также по электронной почте: tour@vdnh.ru.

Кроме того, предстоящим летом возобновятся экскурсии на электрокарах. Желающие поучаствовать должны собираться около арки главного входа. Участники узнают от экскурсовода о создании сельскохозяйственной выставки, ее торжественном открытии в 1939 году и о многом другом.

Прокатиться по территории на электрокарах можно в 18:00 по будням и в 12:00, 15:00 и 18:00 по выходным дням.

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