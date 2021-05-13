РИАМО - 13 мая. На территории Московской области 12 мая штормовой ветер не повредил линии электропередачи, отключений света у потребителей не было, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сильный ветер 12 мая срывал крыши с домов, валил деревья. В регионе из-за шквалистого ветра был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Также в области прошли гроза и дождь.

Подтопленных в результате сильного дождя участков нет. Также непогода не нарушила работу социально значимых объектов и объектов первоочередного жизнеобеспечения. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево работали в штатном режиме.

Штормовой ветер за прошедший день повалил 12 деревьев и повредил 16 машин в регионе. Также порывами ветра сорвало часть кровли многоквартирного дома в поселке Литвиново городского округа Щелково и утеплитель со стены дома в селе Кудиново Богородского округа.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекались 184 человека, 51 единица техники, из них от МЧС России: 13 человек, четыре единицы техники.